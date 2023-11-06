نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمام أعين بيراميدز".. أزمة مثيرة تمنع أحمد فتوح من ارتداء قميص الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية، بعض القرارات الصارمة تجاه بعض نجومه عقب الأزمة الأخيرة، التي آثارها ثلاثي الفريق وتركهم المعسكر المغلق لمباراة زد بالدوري المصري الممتاز.

وجاء أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق ومنتخب مصر أحد هذا الثلاثي، ليقرر المجلس عرضه للبيع، في ظل اهتمام المنافس التفليدي النادي الأهلي بضمه.

- تفاصيل مفاوضات الأهلي وفتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي قام بفتح جهة مفاوضات مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، من أجل الحصول على خدماته بالموسم المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع اللاعب، على حصوله على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولكن فتوح طلب الحصول على 60 مليون جنيه خارج عقده بواقع 20 مليون لكل موسم للموافقة".

وأختتم أمير هشام: " لا تزال فرص انضمام فتوح إلى الأهلي موجودة وقريبة، ولكن حال تمسك اللاعب بمطالبه سوف تكون الصفقة صعب إتمامها، وبيراميدز يزاحم على ضمه بقوه".

ويعتبر أحمد فتوح، أحد اللاعبين الذي يرغب فريق بيراميدز في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتعزيز الجبهة اليسرى.