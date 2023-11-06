نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ست مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 في دوري أبطال آسيا، وتعد مواجهتا الهلال ضد مومباي سيتي الهندي والاتحاد ضد القوة الجوية العراقي أبرز مواجهات اليوم في رابع جولات مرحلة المجموعات.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية ضد الاتحاد – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

نسف قرشي ضد الشارقة – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

نساجي مازندران ضد نافباخور – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مومباي سيتي ضد الهلال – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

سباهان ضد اجمك اف سي – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي ضد السد سي – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 عبر قنواتها، كما يتم إذاعتها أيضًا على قنوات بي إن سبورتس القطرية.