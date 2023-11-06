نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلن إصابة بيلينجهام في مباراة رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إصابة جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق خلال مباراة رايو فاليكانو.

وتعادل فريق ريال مدريد مع فريق رايو فاليكانو، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب المباراة: بيلينجهام تأثر قليلًا خلال اللقاء، ولكنه تمكن من الاستمرار، وغدًا سيجري الفحوصات.

وتابع: لا أعتقد أن إصابته خطيرة، وأتمنى ان يكون متاح معنا لمباراة يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن ريال مدريد سوف يواجه فريق سبورتنج براجا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.