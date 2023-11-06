نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يمنح الضوء الأخضر لتعاقد الأهلي مع كبرى صفقات الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعاقد المارد الأحمر مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني للأهلي سيمنح أنتوني موديست حتى بطولة كأس العالم للأندية وبعدها سيحسم مصيره، مبديا اندهاشه الشديد من عدم وصول اللاعب للجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كولر أبلغ النادي الأهلي بموافقته على ضم عمر كمال عبدالواحد".

وأضاف: "كولر يريد ضم ثلاث صفقات جديدة بينها مهاجم وظهير أيسر ومدافع بخلاف ضم عمر كمال من فيوتشر".

وأكمل: "المدير الفني كان منفعلا في أخر المباراة بسبب تراجع مستوى لاعبي الأهلي في أخر 7 دقائق".