عاجل.. مدحت عبد الهادي يهاجم مجلس إدارة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم مدحت عبد الهادي، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، مجلس إدارة الزمالك بسبب تعاملهم معه، مؤكدًا أنه ليس له أي ذنب.



وقال عبد الهادي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "منذ الموسم الماضي كلما حدث شيء يخص اللاعبين أكون أنا المتهم وأنا ليس لي ذنب، لقد تدخلت بإيجابية حين كان هناك أمور غير طبيعية لا يجوز حدوثها في نادي الزمالك، والآن أصبحت أنا السيئ مفتعل المشاكل مع اللاعبين".

وتابع: "سعيد قرار مجلس إدارة الزمالك بشأن فتوح والزناري وصبحي لأن هناك أشياء يجب أن تُعرف في الفترة المقبلة، وهذه كانت من الأشياء التي لا يجب أن تحدث في نادي الزمالك، مثل مشكلة محمود علاء التي وضحتها ولم أكن طرفا فيها، ولكن ما حدث لا يصح أن يحدث في وجودنا".

وأضاف: "بعد مباراة البنك الأهلي كنت منهكا وطبيب النادي محمد أسامة يتابع معي لدرجة أنه يقيس لي الضغط وأنا لست مريض ضغط من الأساس، حين سافر أوسوريو قبل مباراة سموحة أكملت أنا العمل وقدمنا مباراة جيدة لم أقصر في شيء حتى النهاية".

واستطرد: "علاقتي بأفراد الجهاز الفني ليس بها أي مشكلة الكل فقط يندهش من استمرار البقية مع رحيلي أنا بحلول مباراة زد لم أكن قادرا على الاستمرار، وأرسلت لـ حسين السيد عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف الكرة لأخبره بذلك، ولم يرد عليَّ حتى الآن".

وأردف: "اليوم تواجدت بشكل طبيعي في النادي، وفي السابعة مساء اتصل حسين السيد بعبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف وطلب منهم الحضور، وحين سأله عبد الواحد عني قال: تعالَ الآن أنت وعبد المنصف، وأنا سأتصل بمدحت لاحقا".

واكمل: "حتى الآن كنت أنتظر أن يتصل بي أحد يشكرني على الفترة الماضية وهذا لم يحدث وأستغربه بشدة، هؤلاء الناس كانوا يسخرون من المسؤولين السابقين لأنهم يتخذون قراراتهم دون توجيه الشكر للراحلين، وها هو نفس الأمر يحدث أقول لحسين السيد إنه حين اتصل بعبد الواحد كان يجب أن يتصل بي أنا أيضا ويبلغني أو حتى يرد على رسالتي".

واختتم: "لا أريد أن يقول أحد إقالة مدحت عبد الهادي، لأن هذا سيئ، خصوصا إن كنت أنا الوحيد الذي رحل عن الجهاز وهذا أسوأ، أنا اعتذرت بالفعل عن عدم الاستمرار وأتمنى التوفيق لمعتمد جمال والمجموعة الموجودة معه".