نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتولى منصب جديد في الزمالك؟ محمد حلمي يرد عبر دوت الخليج الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم محمد حلمي نجم الزمالك السابق في الساعات القليلة بتولي رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلفًا لإسماعيل يوسف.

تصريحات محمد حلمي

وتواصل موقع دوت الخليج الرياضي مع محمد حلمي المدير الفني السابق لفريق الزمالك؛ لمعرفة حقيقة تواصل مجلس الإدراة معه وتوليه رئاسة قطاع الناشئين عبر الحوار الآتي.

هل تواصل معك مجلس إدارة الزمالك لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي ؟

لم يحدث أي تواصل من قبل مجلس إدارة الزمالك معي لتولي منصب داخل النادي، ليس عندي فكرة عن هذه الأنباء وأسمعها لأول مرة.

ماذا لو عُرض عليك تولي هذا المنصب.. هل تقبل ؟

في حياتي لم ولن أقل لنادي الزمالك "لا" على أي طلب منذ عام 2008. الطلب الوحيد الذي رفضته حينما عُرض عليّ من مرتضى منصور تولي منصب الرجل الثاني في أحد الأجهزة الفنية، لم أعمل في حياتي رجلًا ثانيًا ولن أعرف، ولكن لو احتاجني النادي في أي موقع سأكون تحت أمر النادي.

ما رأيك في إقالة أوسوريو وماذا عن تقييمك للمدرب الكولومبي؟

لا أحب الحديث عن مديرين فنيين، لأني في النهاية مدير فني ولا أُفضل انتقاد مدرب لأني لا أعرف الظروف المحيطة به، ولكن حينما شاهدت أوسويرو احتفظت لنفسي بالانتقاد ولم أتحدث على العلن. أوسوريو أجبرني على انتقاده رغمًا عن إرادتي؛ لأن هذا المدرب قدم أشياء لا علاقة لها بكرة القدم، حينما تحدث عن المقارنة بين فترتي إعداد الزمالك ومانشستر سيتي تعجبت بشدة لأن لاعبي الفريق الإنجليزي محترفين ومعهم مدرب يعمل منذ ثلاثة أعوام، لكن أوسوريو يعلم جيدًا إمكانات اللاعبين واحتاج وقت الإعداد؛ للعمل ومع هذا أعطى الفريق فترات راحة طويلة. لن أتحدث في فنيات الرجل لكنه قدم أشياء عكس كرة القدم حيث طور الناحية الهجومية في الفريق وغيّر كثيرا في دفاعات الفريق التي تحتاج إلى انسجام وثبات، وأصبح أي فريق يقوم بغلق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة يشكل خطرًا على مرمى الزمالك.

ماذا تُفضل للفريق.. مدير فني مصري أم أجنبي؟

هذه وجهة نظر مشروعة لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي انُتخب من قبل الجمعية العمومية، المجلس له الحق في إدارة النادي كيفما شاءوا لو وجدوا أن المدير الفني الأجنبي الأصلح أو المصري سندعم قراراتهم.

ماذا عن مجلس إدارة نادي الزمالك ؟

مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد عايش داخل النادي ويشعر بكافة الأمور والقضايا داخل النادي، ويعملون على سبيل المثال فائدة التعاقد مع المدرب الأجنبي من خلال مدى إمكانية توفير مستحقاته المالية وكذلك مدى نجاح المدير الفني المصري، أعتقد أنه مجلس يشعر بجمهور الزمالك.