نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يجدد اهتمامه بالتعاقد مع قائد الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



جددت إدارة نادي الاتحاد السعودي، رغبتها في التعاقد مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن إدارة نادي الاتحاد تدرس الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في الهلال، لبحث إمكانية التعاقد مع سلمان الفرج، في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

إدارة اتحاد جدة ترغب في تدعيم صفوف الفريق، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت خط الوسط، وهو ما تسبب في العديد من التعثرات، وكانت آخرها فقدان البرازيلي فابينيو ومواطنه كورونادو.

وسبق وأن طلبت إدارة نادي الاتحاد، الحصول على خدمات سلمان الفرج، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن نادي الهلال رفض ذلك.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد السعودي سوف يحل ضيفًا على نظيره القوة الجوية العراقي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.