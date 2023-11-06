نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يعلن إصابة حمدالله ويكشف موقف المصابين قبل لقاء القوة الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل ملاقاة نظيره القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة عبدالرزاق حمدالله.

كما أكد أن حمدالله سوف يجري فحوصات طبية جديدة عقب عودة فريق الاتحاد إلى جدة بعد الفراغ من مواجهة القوة الجوية العراقي.

وقرر نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، إبعاد إيجور كورنادو عن التدريبات الأخيرة، بسبب استمرار معاناته من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

كما أن مدرب الاتحاد السعودي قرر إراحة فيليبي جوتا بسبب الإجهاد الذي تعرض له، فيما خاض فابينيو تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي.