نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: أدعم قرارات الزمالك ما دام سيتم تطبيق اللوائح بصرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك كواليس تخص مغادرة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمعسكر الفريق قبل لقاء زد، لم يتم الإعلان عنها وكانت وراء الخسارة التي تلقاها الأبيض.

وأشار عفت نصار، أن لاعبي نادي الزمالك لم تدرك حجم المسئولية الكبيرة لكنهم تصرفوا بشكل غير واعي.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لو كان مجلس الإدارة سيتخذ العقوبات وأن تكون مسطرة واحدة من أجل إعادة الزمالك للمسار الصحيح، فأنا أرحب بها تمامًا، وأن يكون هناك لوائح تحكم الأمور بشكل صارم داخل الزمالك".

وأضاف: "لا يوجد أي لاعب أكبر من نادي الزمالك، والقيم والأصول هي الباقية، هناك لاعبين كبار رحلت عن النادي، الأهم أن يكون هناك لوائح وعدالة تحكم الكل داخل الزمالك".

وأكمل: "الزمالك لديه (كنز)، وهم حسام أشرف وأسامة فيصل، من هدافي بطولة الدوري المصري، أتمنى عمل عقود لهم خمس سنوات، وكذلك أي لاعب جديد يتم عمل عقد طويل له، وأنا مع مجلس الإدارة في أي قرار يتخذه ما دام هناك لوائح تحكمنا في النهاية".

وأكد: "قرار رحيل أوسوريو متوقع، وهناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أحنبي، والجهاز الفني القادم سيتواجد فيه معتمد جمال، ولن يتواجد عبدالواحد السيد وعبدالمنصف وأحمد مجدي والثلاثي سوف يستمر فقط حتى لقاء بيراميدز القادم فقط، وذلك بناء على توصية من رئيس جهاز الكرة الجديد (وهو من نجوم الكرة السابقين)".