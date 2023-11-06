نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق ينتقد رحيل أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك على قرار رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

قال طولان عبر برنامج بوكس تو بوكس: " كان يجب استمرار أوسوريو لحين مباراة الأربعاء أمام بيراميدز في كاس مصر، يتم تحميل معتمد جمال مسئولية صعبة للغاية، لذلك كان يجب تواجد المدرب الكولومبي ومن ثم التعاقد مع جهاز فني أجنبي".

وأضاف: "المسئولية ستكون صعبة على معتمد جمال في المرحلة المقبلة واشفق عليه تمامًا، والزمالك تم تجريفه ولم يتم تدعيمه بالشكل اللائق، وتعاقد مع لاعبين أقل من المستوى، والنادي أصبح طارد وليس جاذب للاعبين المميزين، في ظل الخناقات مع اللاعبين وتشويه صورتهم، بالإضافة لعدم منحهم مستحقاتهم، فكيف سيتم ضم لاعبين مميزين للفريق؟! وغاب الاستقرار الاخلاقي عن الزمالك".

وتابع: "مهما اللاعب أخطئ يتم محاسبته داخل غرفة الملابس فقط، بينما في الإعلام هو أفضل لاعب في مصر، يجب حماية اللاعبين أمام وسائل الإعلام والجماهير".

وأكد: "بيراميدز يضم أحسن أسكواد في مصر، ويلعب بشكل رائع وأنا معجب بمستواهم، ويمتلك مدرب جيد، المباراة صعبة للغاية على معتمد جمال، والمسئولية ثقيلة عليه وهو يتولى المسئولية في وقت صعب، بالطبع لن يحاسب، ولكن ستكون نتيجة اللقاء محسوبة عليه".

وأضاف: "الزمالك لم يوفر لـ أوسوريو أي شئ حتى يتخذ قرار برحيله، كان يجب توفير اسكواد محترم ومستحقاته ومستحقات اللاعبين ومن ثم محاسبته، القماشة الموجودة لا تساعده، قبل محاسبة المدرب يجب محاسبة من قام بجلب هؤلاء اللاعبين أولا، هناك البعض استخف بالزمالك وجماهيره وتاريخه".

وختم: "يجب مساندة المجلس الحالي وأن نقف بجانبه في المرحلة المقبلة، نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة".