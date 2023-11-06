نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كواليس الغرف المغلقة".. ما هو دور ممدوح عباس في رحيل أوسوريو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الشكر إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة منذ بداية الموسم الحالي.

وكلفت إدارة الفارس الأبيض قيادة الفريق إلى معتمد جمال، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي للمدرب الكولومبي، وفسخ تعاقده مع الزمالك.

- ممدوح عباس يدفع الشرط الجزائي لاوسوريو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك أنهى كل الاتفاقات مع كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، من أجل رحيله".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو سوف يحصل على 192 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى شهرين مستحقاته، على أن يتم تحويل الشهرين عقب رحيله عن القاهرة".

وأختتم أمير هشام: "ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، هو من تحمل قيمة الشرط الجزائي، وأوسوريو أثنى على إدارة النادي وتعاملها في مسألة مغادرته".