نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى المفاجأت.. بديل موديست على طاولة الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة التعاقدات داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية، على متابعة العديد من اللاعبين الأجانب، تمهيدا للتعاقد مع مهاجم مناسب في الوقت القادم، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تدعيم خط الهجوم بلاعب من طراز أوروبي، للمشاركة في كأس العالم للأندية القادم، بالمملكة العربية السعودية.

- الأهلي يبحث عن مهاجم

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي قام بتكليف هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتينج، بالبحث عن مهاجمين للتعاقد معها في يناير المقبل.

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لديه رغبة في البحث عن حلول مناسبة خاصة في رحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق، حال استمرار أدائه المتواضع".

ويحاول السويسري في المباريات المقبلة، بإشراك موديست بشكل أساسي في المباريات، حتى يتمكن من الانسجام سريعا، وعودة اللياقة البدنية ومستواه الفني المعروف.