نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد اعتراضه على كولر".. قيمة غرامة الأهلي على أفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، توقيع عقوبة على محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد اعتراضه الأخير على قرار المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.

وجاء سبب تغريم اللاعب، بسبب ظهور اللاعب برد فعل غاضب وغير راضي عن قرار مدربه بتغيره في شوط المباراة الثاني أمام نظيره المقاولون العرب، في الدوري المصري الممتاز.

- الأهلي يغرم أفشة

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق على هامش المران الجماعي".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيبو أكد للاعب أنه يقدر رغبته في المشاركة ولكنه سوف يتم تطبيق اللائحة عليه، ووصلت الغرامة إلى 100 ألف جنيه".

ونجح الفارس الأحمر مؤخرا، في تخطي عقبة منافسه ذئاب الجبل، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري نايل 2023\2024.