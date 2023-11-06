نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتهي اليوم الإثنين 6 نوفمبر، منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، بأخر مباراة في الجولة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، قبل ختام الجولة اليوم.

جيرونا يحافظ على صدارة الليجا

ويحتل فريق جيرونا حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدردي صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1 - جيرونا 31 نقطة

2 - ريال مدريد 29 نقطة

3 - برشلونة ٢٧ نقطة

4 - أتلتيكو مدريد ٢٥ نقطة

5 - أتلتيك بلباو 21 نقطة

6 - ريال بيتيس 20 نقطة

7 - ريال سوسييداد 19 نقطة

8 - فالنسيا 18 نقطة

9 - رايو فاليكانو 18 نقطة

10 - لاس بالماس 17 نقطة

11- أوساسونا 13 نقطة

12 - فياريال 12 نقطة

13 - خيتافي 12 نقطة

14 - ألافيس 12 نقطة

15 - إشبيلية 11 نقاط

16 - قادش 10 نقاط

17 - ريال مايوركا 9 نقاط

18 - سيلتا فيجو 7 نقاط

19 - غرناطة 6 نقاط

20 - ألميريا 3 نقاط