نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي لندن.. موعد مباراة توتنهام أمام تشيلسي اليوم الإثنين 6-11-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضد نظيره تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة توتنهام ضد نظيره تشيلسي في الدوري الإنجليزي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي تشيلسي مساء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ماهو تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

تذاع أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

ما موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي نادي تشيلسي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.