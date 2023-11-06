نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتواصل مع المنتخب لعدم انضمام ثلاثي الأبيض المعاقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول تواصل إدارة نادي الزمالك مع مسئولي منتخب مصر من أجل عدم ضم ثلاثي القلعة البيضاء المعاقب.

وأوضح ميدو أن هناك تواصل مُنتظر بين إدارة الزمالك وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيكون هناك تواصل بين إدارة الزمالك وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الأول سيتم بشكل ودي، لطلب عدم انضمام ثلاثي الزمالك المعروض للبيع إلى قائمة منتخب مصر ومعسكره القادم".

وأضاف: "اتحاد الكرة يحترم نادي الزمالك ويُرسخ قيم ومبادئ معينة وهذا الأهم لذلك الاتجاه سيسير في عدم استدعاء الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن بشكل رسمي عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع.