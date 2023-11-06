نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع لمواجهة تشيلسي اليوم الإثنين 6-11-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر انجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نادي تشيلسي مساء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، برينان جونسون.

ما موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي نادي تشيلسي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.