نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الوداد السابق يتوقع بطل الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رشح البلجيكي سفين فاندبروك المدير الفني السابق للوداد، تتويج الفريق المغربي بلقب دوري السوبر الإفريقي.

وقال فاندبروك، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الوداد دائما محظوظ في مواجهة صنداونز، واليوم الوداد لعب بشكل جيد للغاية، وكانت مباراة جيدة تكتيكية".

وأضاف: "من الصعب توقع من سيتوج بالبطولة، وربما وفاة لاعب الوداد أعطى المزيد من الحافز لزملائه للفوز بالبطولة، ولا يمكن إغفال قوة صنداونز في ملعبه".

واستكمل: "أرجح فوز الوداد باللقب لأن لديهم ميزة معنوية، على الرغم من صعوبة ذلك ضد صنداونز".