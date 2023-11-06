الرياضة

مدرب الوداد السابق يتوقع بطل الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -  


رشح البلجيكي سفين فاندبروك المدير الفني السابق للوداد، تتويج الفريق المغربي بلقب دوري السوبر الإفريقي.

وقال فاندبروك، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الوداد دائما محظوظ في مواجهة صنداونز، واليوم الوداد لعب بشكل جيد للغاية، وكانت مباراة جيدة تكتيكية".

وأضاف: "من الصعب توقع من سيتوج بالبطولة، وربما وفاة لاعب الوداد أعطى المزيد من الحافز لزملائه للفوز بالبطولة، ولا يمكن إغفال قوة صنداونز في ملعبه".

واستكمل: "أرجح فوز الوداد باللقب لأن لديهم ميزة معنوية، على الرغم من صعوبة ذلك ضد صنداونز".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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