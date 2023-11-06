نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام اليوم الإثنين 6-11-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة توتنهام هوتسبير مساء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكورييا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - كول بالمير - رحيم سترلينج

ما موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي نادي تشيلسي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.