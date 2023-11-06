نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتر يغرد منفردًا.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها متابعي ومشجعي الكرة الساحرة في كل مكان.

مباريات اليوم الاثنين

فروزينونوني ضد إمبولي.

تورينو ضد ساسولو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ويتعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 28 نقطة.

بينمايحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 26 نقطة وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم:

إنتر ميلان 28 نقطة

يوفنتوس 26 نقطة

ميلان 22 نقطة

نابولي 21 نقطة

أتالانتا 19 نقطة

بولونيا 18 نقطة

روما 17 نقطة

فيورنتينا 17 نقطة

مونزا 16 نقطة

لاتسيو 16 نقطة

ليتشي 13 نقطة

فروزينوني 12 نقطة

تورينو 12 نقطة

جنوى 11 نقطة

ساسولو 11 نقطة

أودينيزي 10 نقاط

كالياري 9 نقاط

هيلاس فيرونا 8 نقاط

إمبولي 7 نقاط

ساليرنيتانا 4 نقاط