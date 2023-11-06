نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان لانطلاق أحداث مباريات اليوم الاثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد.

ونستعرض لكم عبر موقعنا دوت الخليج "الرياضي "، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

فروزينونوني ضد إمبولي.. عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تورينو ضد ساسولو.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وستنقل أحداث مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الكالتشو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا AD sports..