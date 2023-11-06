نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 6-11-2023 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره القوة الجوية العراقي ظهر اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "فرانسوا حريري" في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويتصدر الفريق السعودي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل الفريق العراقي وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.

موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والقوة الجوية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية ظهر اليوم الإثنين، عبر قنواتها.