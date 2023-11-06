نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام القوة الجوية اليوم الإثنين 6-11-2023 في دوري أبطال آسيا.. ما موقف بنزيما؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة القوة الجوية العراقي في المباراة التي ستجمع الفريقين ظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 على ملعب "فرانسو حريري" في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، لويز فيليبي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية ظهر اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يتم إذاعتها أيضًا على قنوات بي إن سبورتس القطرية.