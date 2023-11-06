نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة العلاقات الطيبة.. هل يشتري الأهلي فتوح وصبحي من الزمالك في يناير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعد كرة القدم رسالة كبيرة في الروح الرياضية، وليست كما كنا نرى في السنوات الماضية من نزاع وصراع، وانتظار من سيفوز في نهاية الجولة، ولكنها كانت وستظل المتعة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من أجل السلام، وهذا ما فعله مسؤولوا الأهلي والزمالك بعد صراع دام لأعوام عديدة، أعلنوا عهد جديد به تعاون ولا يوجد فيه أي نزاع بعد اليوم.



فتح الزمالك باب كبير في وجه الأهلي بعد عرضه لثلاثي الفريق الأبيض للبيع، وكان قد ارتبط اسم أحمد فتوح بالمارد الاحمر في الفترة الماضية، فهل سيكون هذا المفتاح الذي سيؤدي لعودة العلاقات الطيبة بين قطبي الكرة المصرية.



وأعلن مجلس إدارة الزمالك بعد الاجتماع الذي عُقد مساء الأحد، إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، مع عرضهم للبيع خلال الفترة المقبلة، بسبب تركهم معسكر الفريق الماضي ليلة مباراة زد بالدوري المصري دون إذن.

عودة العلاقات الطيبة بعد سنوات من الخلاف

وبدأ الأهلي هذا السلام بتقديم التهنئة لمجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، عقب فوزه بالانتخابات، متمنيا له التوفيق في مهمته بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، فيما رد عليه بدعوة لزيارة نادي الزمالك، ويبدو أن العلاقات قد عادت من جديد لنشهد عهد دون أزمات بين قطبي الكرة المصرية بعد سنوات من الأزمات والخلاف.



هل سيدخل الأهلي في سباق التعاقد لضم أحمد فتوح ؟

ترددت بعض الأنباء في الفترة الماضية حول إمكانية إنضمام أحمد فتوح لاعب الزمالك لصفوف الأهلي، وقدم اللاعب مستوى متقدم ورائع، مما جعل اسمه على طاولة إهتمام مجلس إدارة المارد الأحمر، خاصة ليكون خليفة للتونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر مع تقدم اللاعب في السن.



موعد انتهاء عقد أحمد فتوح مع الزمالك

ينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد رغبة من قِبل اللاعب من أجل التجديد للفارس الأبيض، وهذا ما جعل مجلس الإدارة يفكر في عرضه للبيع علاوة على أنها عقوبة لتركه معسكر الزمالك قبل مباراة زد.



هل ستشهد صفوف الأهلي تواجد محمد صبحي؟

قدم الزمالك حارس المرمى محمد صبحي من أجل التعاقد معه على طبق من ذهب، خاصة وأنه كان مرشح بقوة ليكون حارس مرمى المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، ومع عرضه للبيع من الممكن أن يتجدد الأمل لينتقل للقطب الثاني في الكرة المصرية.



متى سينتهي عقد محمد صبحي مع الزمالك؟

كان من المفترض أن ينتهي عقد محمد صبحي مع الزمالك بنهاية موسم 2024، ولكن مجلس الإدارة أعلن معاقبته وعرضه للبيع بسبب ما بدر منه قبل مبارة زد.

شهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات والخلافات التي كانت تقف عائق أمام إنتقال أي لاعب من الأهلي أو الزمالك لأي فريق منهما، وكانت الأزمة تتفاقم في حال تواجد أي لاعب يتخطى هذا الحاجز الذي بناه مسؤولوا الفريقين، ولكن الأن نشهد تاريخ جديد يُتيح تبادل اللاعبين بين الفريقين دون أي نزاع أو صراع.