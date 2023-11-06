نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب "الاتحاد" مواجهة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونظيره فريق يونج بويز السويسري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة السيتي ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإنجليزي ونظيره السويسري في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sports 2 HD، بتعليق "حفيظ دراجي".

ويتواجد مانشستر سيتي في المجموعة السابعة رفقة كلًا من لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، ويونج بويز، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- مانشستر سيتي، 9 نقاط.

2- لايبزيج، 6 نقاط.

3- النجم الأحمر، نقطة واحدة.

4- يونج بويز، نقطة واحدة.