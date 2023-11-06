نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أزمة من غير لازمة" وغياب للذوق العام في لجنة حكام الاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة حكام منطقة الإسكندرية، جدلا بشأن واقعة استبدال الحكم المساعد محمد عاطف الزناري من دورة اتحاد شمال إفريقيا، بزميل من المنطقة ذاتها.

الواقعة جاءت بسبب حصول الزناري على فرصة في النسخة السابقة، إلا أن الاستبدال لم يكن لهذا السبب.

ونستعرض من دوت الخليج الرياضي كواليس الاستبدال المفاجئ قبل بداية البطولة:

المقرر في هذه البطولة كان سفر الثلاثي، هشام القاضي حكما للساحة، ويعاونه الثنائي محمد مجدي سليمان، ومحمد الزناري.

سفر الزناري أثار غضب زميله من المنطقة ذاتها طارق مصطفى، والذي اشتكى في لجنة حكام منطقة الاسكندرية ومع الضغط المستمر، تم استبدال الزناري بزميله الذي ضغط من أجل السفر.

لكن الأمر لم يتوقف هنا، بل جاء في عدم قيام اللجنة بإبلاغ محمد عاطف الزناري، بل تلقى الخبر عن طريق زميل عقب منشور في صفحات التواصل.

وتبدأ البطولة في الحادي عشر من الشهر الحالي، حتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري في الاراضي التونسية.