نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يستقر على تشكيل برشلونة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، يوم غدًا الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان، بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.