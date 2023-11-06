انت الأن تتابع خبر ترتيب الدوري السعودي 2023-2024 بعد الجولة 12.. الهلال يتصدر والنصر يلاحقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، وواصل الهلال تصدره لترتيب المسابقة، بينما اقترب النصر وصعد للمركز الثاني.فيما واصل الاتحاد نزيف النقاط وعاد الأهلي لطريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية من الهلال ثم الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد أبها.

نتائج الجولة 12 من الدوري السعودي موسم 2023/2024

الهلال واصل عروضه القوية، وعاد من الأحاسء بالفوز بهدفين دون رد على حساب مضيفه الفتح.

مباراة الطائي وضيفه الفيحاء انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما.

الشباب حسم الكلاسيكو السعودي وفاز على ضيفه الاتحاد في الرياض بهدف دون رد.

أبها واصل عروضه وانتصاراته وحقق الفوز بثلاثة أهداف لهدفين على حساب ضيفه الأخدود.

مباراة الاتفاق وضيفه الرائد في الدمام انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

النصر حسم المواجهة أمام ضيفه الخليج بهدفين دون رد.

الوحدة فاز على مضيفه الحزم بهدفين لهدف.

مباراة التعاون وضيفه ضمك انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الأهلي استعاد طريق الانتصارات بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب ضيفه الرياض في جدة.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12

المركز الأول : الهلال 32 نقطة

المركز الثاني: النصر 28 نثطة

المركز الثالث: التعاون 25 نقطة

المركز الرابع: الأهلي 25 نقطة

المركز الخامس: الفتح 23 نقطة

المركز السادس: الاتحاد 21 نقطة

المركز السابع: الاتفاق 21 نقطة

المركز الثامن: الوحدة 16 نقطة

المركز التاسع: الفيحاء 15 نقطة

المركز العاشر: الشباب 15 نقطة

المركز الحادي عشر: ضمك 14 نقطة

المركز الثاني عشر: أبها 13 نقطة

المركز الثالث عشر: الطائي 11 نقطة

المركز الرابع عشر: الرياض 11 نقطة

المركز الخامس عشر: الخليج 10 نقاط

المركز السادس عشر: الأخدود 7 نقاط

المركز السابع نقاط : الحزم 7 نقاط

المركز الأخير: الرائد 6 نقاط