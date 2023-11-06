انت الأن تتابع خبر غضب أفشة يكلفه عقوبة في الأهلي وبصة من مارسيل كولر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعقوبة مالية موقعة عليه من قبل خالد بيبو، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وظهر أفشة غاضباً أثناء تغيره في مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري، والتي حسمها المارد الأحمر بالفوز بهدفين لهدف وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

غضب أفشة من كولر

أفشة غادر أرضية ملعب مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب غاضبًا، وهو يردد بعض الكلمات غير المفهومة، بعدما قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتغييره والدفع باللاعب المالي أليو ديانج بدلاً منه.

[أفشة مع كولر]

أفشة مع كولر

الاعلامي أحمد شوبير،قال في برنامجه الإذاعي: “أفشة كان غاضب وحزين وهو يغادر أرضية الملعب بعد استبداله في مواجهة المقاولون، وليس لديه حق في انفعاله واعتراضه، رغم أنه كان يدؤي بشكل جيد جداً في المباراة، وجعل مارسيل كول”بصله” متسائلاً عن سبب غضبه.

عقوبة مالية كبيرة على أفشة

الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، كشف عن عقد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، لجلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، على هامش المران الجماعي.

مدير الكرة في الأهلي، أكد للاعب أنه يقدر رغبته في المشاركة، ولكنه سيتم تطبيق اللائحة عليه، حيث وصلت الغرامة إلى 100 ألف جنيه بسبب غضبه أثناء استبداله في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

من جهة أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوبترا، المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.