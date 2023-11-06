انت الأن تتابع خبر مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا.. الهلال في مواجهة مومباي والاتحاد يقابل القوة الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024، حيث سيخوض فريقي الهلال والاتحاد السعوديان مباريات اليوم.وتتصدر فرق الهلال، النصر والاتحاد ، ترتيب مجموعاتهم في دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية العراقي : الاتحاد السعودي – الساعة 2 ظهراً بتوقيت مصر – 3 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports AFC 1 بتعليق عصام الشوالي – قناة الكأس HD 10 بتعليق خالد الحدي – قناة SSC HD 1 بتعليق فارس عوض – قناة دبي الرياضية ( آسيا) بتعليق راشد عبد الرحمن – قناة أبو ظبي الرياضية ( آسيا) بتعليق أحمد الحامد.

ناساف كراشي الأوزبي : الشارقة الإماراتي – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر – 5 مساء بتوقيت الإمارات – قناة beIN sports AFC 2 بتعليق باسم الزير – قناة الكأس HD 10 بتعليق سمير اليعقوبي – قناة SSC Extra HD 2 بتعليق فهد عريشي – قناة أبو ظبي الرياضية ( آسيا) بتعليق محمد الشامسي – قناة دبي الرياضية ( آسيا) بتعليق عبد الله السعدي.

مومباي سيتي الهندي : الهلال السعودي – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر – الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports AFC بتعليق حسن العيدروس – قناة الكأس HD 9 بتعليق سمير المعيرفي – قناة SSC Extra 1 بتعليق عيسى الحربين – قناة أبو ظبي الرياضية 2 ( آسيا) بتعليق بلال علام- قناة دبي الرياضية ( آسيا) .

الفيصلي الأردني : السد القطري – الساعة 8 مساء بتوقيت مصر – 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports AFC بتعليق أحمد البلوشي – قناة الكأس HD 9 بتعليق أحمد الطيب – قناة SSC Extra 2 بتعليق محمد الخامسي – قناة دبي الرياضية ( آسيا) بتعليق أحمد العبيدلي – قناة أبو ظبي الرياضية ( آسيا) بتعليق أحمد الحوسني.