توتنهام هوتسبير يستضيف تشيلسي في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي عشاقي كرة القدم الإنجليزية، مباراة ديربي مدينة لندن بين توتنهام وتشيلسي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخوض توتنهام هوتسبير، اليوم الاثنين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف جاره تشيلسي، في إطار الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" المباراة النارية التي تجمع بين صاحب الأرض توتنهام بغريمه الأزلي وعدوه اللدود تشيلسي، في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

يسعى توتنهام هوتسبير للفوز في هذه المباراة لاستعادة صدارة الدوري من فريق مانشستر سيتي.

يحتل توتنهام المركز الثاني في الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي هي beIN Sports HD 1 Premium الناقل الحصري والرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.