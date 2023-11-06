نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من متحدث الزمالك بعد عرض ثلاثي الفريق للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فسر أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، القرارات التي أعلنها النادي منذ ساعات، بشأن عقوبة احمد فتوح ومحمد صبحي والزناري، وعرضهم للبيع.

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي وإحالتهم للتحقيق، مع عرضهم للبيع في فترة الانتقالات الشتوية يناير بسبب خروجهم من معسكر الفريق لمباراة زد الجمعة الماضية دون إذن.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة النادي عن عرض الثلاثي للبيع:" الخطأ عندما يحدث من اي لاعب مهما كانت أهميته أو قيمته، فإن إدارة نادى الزمالك ستُعلى المبادئ".

واضاف:" لن يُسمح لأي شخص بتخطي مبادئ نادي الزمالك، وأتمنى أن تكون الرسالة وصلت إلى كل اللاعبين الكبار والصغار بالشكل التي تعمد مجلس الإدارة إيصال الرسالة به".

وأكمل:" خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن المدرب الجديد والجهاز بالكامل، ونعد الجمهور أن المدير الفني سيرضي طموحهم".

واختتم:" كل ما يقال عن المدرب الجديد غير صحيح بالمرةؤ وكل الأسماء لم يتم طرحها على مجلس الإدارة، وكل الوقائع التي تم ذكرها لم تحدث من الأساس".

وأعلن نادي الزمالك منذ ساعات قليلة رحيل خوان كارلوس اوسوريو عن القيادة الفنية للفريق، وإسناد المهمة لمعتمد جمال إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.