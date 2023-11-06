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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال لخوض منافسات الجولة المقبلة من عمر منافسات بطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم" البريميرليج".

موعد مباراة آرسنال القادمة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة آرسنال القادمة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط.

ويلتقي أرسنال مع نظيره نادي بيرنلي يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من نوفمبر، على ملعب الإمارات، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة أرسنال وضيفه بيرنلي على ملعب الإمارات، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.