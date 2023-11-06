انت الان تتابع خبر بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بنبوءة مزلزلة وصادمة عن الأعب المصري محمد صلاح… ماذا سيحدث !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت سيدة التوقعات المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف، عن نبوءة جديدة بخصوص النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف حصول النجم المصر بطل ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على الكرة الذهبية في العام المقبل.

وأشارت ليلى عبد اللطيف، إلى إن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما ستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

وقالت العرافة الشهيرة إن سنة 2023 ستشهد ظهور الفنان المصري الملقب بـ”الزعيم” عادل إمام، للجمهور، بعد غيابه عنهم لفترة طويلة.