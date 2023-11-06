نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية، والإنجليزية بصفة خاصه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق منافسات اليوم الإثنين. ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتي الآن برصيد 27 نقطة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 1- مانشستر سيتي 27 نقطة 2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة 3- ليفربول 24 نقطة 4- أرسنال 24 نقطة 5- أستون فيلا 22 نقطة 6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة 7- برايتون 18 نقطة 8- مانشستر يونايتد 18 نقطة 9- برينتفورد 16 نقطة 10- كريستال بالاس 15 نقطة 11- وست هام يونايتد 14 نقطة 12- نوتنجهام فورست 13 نقطة 13- تشيلسي 12 نقطة 14- وولفرهامبتون 12 نقطة 15- فولهام 12 نقاط 16- إيفرتون 11 نقطة. 17- لوتون تاون 6 نقاط 18- بورنموث 6 نقاط 19- بيرنلي 4 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول - 8 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

5 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - دوجلاس لويز - أستون فيلا - 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال - 5 أهداف

11 - إيفان فرجسون - برايتون - 5 أهداف

12- أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف