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أحمد جودة - القاهرة - بعد مواجهة رايو فاليكانو في الجولة 12 من الليجا، أبدى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، انتقادات تجاه أحد لاعبي الفريق. تم تحديد الانذار الخامس للمدافع الألماني أنطونيو روديجر في الموسم الحالي بعد تدخله مع أحد لاعبي رايو فاليكانو.

انشيلوتي يوجه انتقادات لاذعة لنجم الريال

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، كان أنشيلوتي غاضبًا جدًا من سلوك روديجر وانتقد إجراءاته داخل غرفة تغيير الملابس، حيث صرح: "ما فعله غير مناسب".

أظهر أنشيلوتي اعتقاده بأنه كان بإمكان أنطونيو روديجر تفادي البطاقة الصفراء، مما كان سيسمح له بالمشاركة في مباراة الجولة المقبلة ضد فالنسيا.

مع غياب إيدير ميليتاو في الدفاع بسبب الإصابة، سيضطر أنشيلوتي للتعويل على خدمات ديفيد ألابا وناتشو فيرنانديز أمام فالنسيا.

ريال مدريد فقد نقطتين في مباراته مع رايو فاليكانو، وهو ما أثر على سباقهم نحو الصدارة في الليجا، حيث أصبح جيرونا في المقدمة.

بهذا السيناريو، خسر الفريق الملكي نقطتين ووضعهم في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، متخلفين بفارق نقطتين عن جيرونا وبرشلونة واللذين يليانهما.