نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض منافسات الجولة المقبلة في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم" البريمييرليج".

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي لوتون تاون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي مساء يوم السبت المقبل الموافق 11/11/2023.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.