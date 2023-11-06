نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة روما وسلافيا براغ وذلك ضمن منافسات الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



موعد مباراة روما وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي



من المقرر أن تقام مباراة روما وسلافيا براغ يوم الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ على ملعب فورتونا أرينا معقل سلافيا براغ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتbein sports HD القطرية بنقل أحداث المباراة.



وقع كلا من روما وسلافيا براغ في المجموعة السابعة بجانب كلا من سيرفيت وشيريف تيراسبول.



نجح روما في الفوز على سلافيا براغ في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.



موقف روما وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي



يحتل روما صدارة المجموعة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد ٩ نقاط ويليه سلافيا براغ برصيد ٦ نقاط في المركز الثاني



وجاء سبرفيت وشيريف تيراسبول في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

