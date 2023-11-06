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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الرابعة مساء الأربعاء المقبل فريق الأهلي، حين يحل ضيفًا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الاخضر، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثاني خلال الموسم الجاري.

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي؟

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

خاض فريق سيراميكا كليوباترا 5 مباريات في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري، تحت قيادة المدير الفني أيمن الرمادي.

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وهزم في مباراتين.

سجل لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا 8 أهداف، بواقع 7 أهداف في شوط المباراة الأول، وهدف وحيد في شوط المباراة الثاني.

يعد اللاعب الوسط الجزائري أحمد القندوسي المعار من صفوف فريق الأهلي، هو هداف فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي، بواقع تسجيله 4 أهداف.

استقبلت شباك فريق سيراميكا كليوباترا 4 أهداف في المباريات الخمس الماضية، جميعهم في شوط المباراة الأول.

أكبر فوز لفريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري، جاء برباعية نظيفة أمام فريق الداخلية.

عجز لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا عن التسجيل في مباراتين، وحافظوا على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في مباراتين.

يقع فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

