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أحمد جودة - القاهرة -

تقام غدا الثلاثاء مباراة الدحيل القطري والنصر السعودي ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي يستضيفها استاد خليفة الدولي في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

كريستيانو رونالدو يغيب عن رحلة النصر إلى الدوحة

وفي قرار صادم لعشاق النجم البرتغالي قائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو قرر المدير الفني للفريق إراحة اللاعب وعدم اصطحابه في رحلة الفريق إلى الدوحة.

وأصيبت الجماهير بصدمة كبيرة عقب علمها بعدم سفر النجم البرتغالي إلى الدوحة بعدما شهدت الأيام الماضية إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر المباراة من أجل الاستمتاع بمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو بأرض الحدث.

وكان النصر السعودي قد حسم لقاء الجولة الثالثة على أرضه أمام الدحيل بفوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليعزز النصر صدارته للمجموعة ويقترب من التأهل للدور المقبل وهو ماساعد المدير الفني على قراره بإراحة نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو إستعدادا للمباريات المقبلة محليا وقاريا.

