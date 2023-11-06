نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انتقال مهاجم عجمان الإماراتي للأهلي؟ شوبير يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف احمد شوبير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين حقيقة الانباء التي ربطت النادي الأهلي بالدخول في مفاوضات لضم واحدة من الصفقات الهجومية القوية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

شوبير يحسم موقف الاهلي من ضم ازارو

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: لم يحدث أي تفاوض من جانب الأهلي لضم المغربي وليد أزارو، لكن بعض محبي الأهلي تحدثوا مع اللاعب والنجم المغربي أبدى استعداده للعودة لصفوف القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد شوبير: عقد وليد أزارو ليس عاليا مع فريق عجمان الإماراتي لأن الفريق ليس من الأندية الغنية في الإمارات ومن السهل ضم اللاعب، لكن حتى هذه اللحظة لم يتحدث النادي الأهلي أو مسئوليه من قريب أو بعيد أو بأي صورة لضم اللاعب، لكن هناك تواصل بينه وبين بعض اللاعبين من فريق الأهلي.

