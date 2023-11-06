نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباطه بالعودة للأهلي.. 60 لقطة مضيئة في مسيرة وليد أزارو بالقميص الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية، حول اقتراب الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتي من العودة إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي.

ويستهدف الأهلي التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، وذلك بسبب المستوى المخيب الذي ظهرعليه الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، وتفكير النادي في الاستغناء عنه في الفترة المقبلة.

وربطت تقارير صحفية وليد أزارو بالعودة للنادي الأهلي لحل الأزمة الهجومية في صفوف الفريق، ولكن لم يعلن مسئولي القلعة الحمراء بشكل رسمي الدخول في مفاوضات مع الساحر المغربي للتعاقد معه في يناير المقبل.

ماذا قدم وليد أزارو مع الأهلي؟

أزارو صاحب الـ 24 عامًا، قد انضم لصفوف الأهلي في صيف 2017 قدمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ولعب في صفوف الفريق الأحمر على مدار موسمين ونصف حقق فيهم عددًا من الأرقام المميزة نرصدها في هذا التقرير:

وليد أزارو خاض 96 مباراة مع النادي الأهلي بواقع 60 مباراة في الدوري المصري، و26 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و6 مباريات في البطولة العربية، و3 مباريات في كأس مصر، ومباراة في كأس السوبر المصري.

سجل الساحر المغربي 44 هدفًا مع النادي الأهلي وصنع 16 هدفًا، مساهمًا في (60 هدفًا) مع الفريق الأحمر، كما سجل "أزارو" 6 ثنائيات في مشواره مع المارد الأحمر بينما وقع على "هاتريك" وحيد.

ويعد وليد أزارو ثاني لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي يحصد لقب هداف الدوري بعد الأنجولي فلافيو، كما أنه أكثر لاعب أجنبي يسجل أهداف في موسم واحد بالمسابقة المحلية حيث سجل 18 هدفًا في موسم 2017 -2018.

حقق اللاعب المغربي عدة بطولات مع الأهلي حيث توج بلقب الدوري المصري موسمي 2017 – 2018، 2018 -2019، كما حصد أيضًا لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر المحلي قبل رحيله إلى نادي الإتفاق السعودي.

