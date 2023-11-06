انت الان تتابع خبر مفاجاة مدوية.. زواج محمد صلاح بملكة جمال بريطانية يشعل مواقع التواصل والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج النجم المصري محمد صلاح بملكة جمال بريطانية، الأمر الذي صدم الجمهور وتسائلوا عن صحته.

حسابات فنية تناقلت صورة للنجم المصري، ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح مع شابة انجليزية جميلة زعم الجمهور انها زوجته.هذه الصورة الجدل اشعلت الجدل والتكهنات حول ارتباط صلاح، وخاصة أن البعض روج لهذه الصورة مرفقة بتعليق يفيد بوجود علاقة حب تجمع الثنائي، وذلك للانسجام، والسعادة الواضحة عليهما.

لكن في الحقيقة أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قديمة ولا أساس لها من الصحة وماتم ترويجه هو بهدف اثارة الجدل لاغير.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح لشائعات تخص حياته الأسرية، منها انفصاله عن زوجته ماجي، وشائعات اخرى تخص ارتباطه بفنانة مصرية، وغيرها.