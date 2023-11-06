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أحمد جودة - القاهرة - سلط تقرير صحفي إسباني الضوء على استراتيجية مثيرة يتبعها مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، في اللقاءات الأخيرة، وفقًا لما نُشر في صحيفة "موندو ديبورتيفو".

الإصابات تجبر تشافي على تبني استراتيجية غير تقليدية

وفي ثماني مباريات متتالية، رفض تشافي إجراء خمس تغييرات لصالح الفريق. على سبيل المثال، في مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، قدم تشافي أربع تغييرات فقط، بإدخال بيدري وفيران توريس ورافينيا ولامين يامال إلى الملعب.

على الرغم من حاجة برشلونة لطاقة إضافية، إلا أن تشافي أبقى على بقاء لاعبين محتينين ومهمين كاسادو وأوريول روميو وماركوس ألونسو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

هذه السياسة تم تطبيقها في عدة مباريات، مثل مباراة مايوركا (4 تغييرات)، وإشبيلية (3 تغييرات)، وبورتو (4)، وغرناطة (3)، وأتلتيك بيلباو (4)، وشاختار (4)، وريال مدريد (4) وريال سوسيداد.

واستخدم تشافي الخمس تغييرات فقط في مباريات قليلة مثل قادش وأوساسونا وريال بيتيس وأنتويرب وسيلتا فيجو.

أشارت الصحيفة إلى أن الإصابات التي تعرض لها برشلونة في بداية الموسم قد تكون السبب وراء هذه الاستراتيجية، حيث فقد الفريق لاعبين مهمين مثل دي يونج (8 مباريات)، وليفاندوفسكي (3)، وبيدري (12)، ورافينيا (4) وسيرجي روبيرتو (4)، بالإضافة إلى الغيابات بسبب الإيقاف، مثل جافي (1)، ورافينيا (2) وفيرمين لوبيز (1).