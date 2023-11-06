مدافع الزمالك يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة ببراميدز بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

يخضع مدافع نادي الزمالك محمد عبد الغني لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة ببراميدز في كأس مصر.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بكدمة في العضلة الأمامية والتي لحقت به في مران أمس استعدادًا لمواجهة ببراميدز.

الفحص الطبي يحدد موقف محمد عبد الغني من مباراة ببراميدز بكأس مصر

يحدد الفحص الطبي موقف محمد عبد الغني سؤاء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

