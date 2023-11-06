نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب السوشيال ميديا.. فتوح يلغى متابعة الزمالك.. وشيكابالا يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلغاء متابعة صفحة الفريق عقب رحيله من أبواب الأبيض بقرار من مجلس الإدارة، بعد الأحداث المشاغبة التي فعلها مع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

فتوح يلغى متابعة الزمالك.. وشيكابالا يرد

فقد قام اللاعب أحمد فتوح بإلغاء متابعة نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" ردًا على القرار الذي صدر من مجلس إدارة الأبيض وعرضه للبيع.



كما قام محمود عبد الرازق شيكابالا، بحذف اللاعب من حسابه الشخصي على "انستجرام".

وقد عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه لمناقشة رحيل المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو، عن الفريق الابيض وعقوبة الثلاثي المشاغب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.



وقد عرض مجلس إدارة الزمالك الثلاثي للبيع في بيان رسمي جاء كالتالي:



إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح - محمد صبحي - مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

- قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح فيفا.

- عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.

