نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة خيتافي ضد قادش في الدوري الإسباني اليوم 6-11-2023 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق خيتافي لمواجهة نظيره قادش، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



موعد مباراة خيتافي وقادش والقنوات الناقلة



وستلعب مباراة فريق خيتافي ضد نظيره قادش، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.



وستذاع مباراة فريق خيتافي ضد نظيره قادش، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة beIN Sports 3، بتعليق عادل خلو.



ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني قبل مباراة اليوم



ويتواجد فريق خيتافي حاليا في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

