نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق برشلونة المقبلة ضد نظيره ألافيس، في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.



موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الليجا



ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ألافيس، يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر، في منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ألافيس، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني



وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ألافيس، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة beIN Sports 1، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني



ويحتل فريق برشلونة حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

