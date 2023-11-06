نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. فيتوريا يدرس ضم مصطفى شوبير لقائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب يدرس حاليا ضم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي خلال المعسكر المقبل.

فيتوريا يدرس ضم مصطفى شوبير لقائمة منتخب مصر

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن في حال قرر فيتوريا استبعاد محمد صبحي من قائمة المنتخب بسبب ازمته مع الزمالك وعدم المشاركة بشكل أساسي، فإن المدرب سوف ينتظر مشاركة شوبير خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وتابع المصدر، سيكون مصطفى شوبير بنسبة كبيرة بديل صبحي حال استبعاده في قائمة المنتخب، ولكن فيتوريا يريد تأخير اعلان القائمة لرؤية مشاركته أساسيا ضد سيراميكا، وأن روي فيتوريا يريد ضم حارس شاب معه للمنتخب بجانب الثنائي الكبير.

وأضاف، بأن عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي مرشح أيضا للانضمام لقائمة منتخب مصر في شهر نوفمبر.

يذكر أن منتخب مصر سوف يواجه منتخبي جيبوتي وسيراليون في التوقف المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026

