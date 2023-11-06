نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فتوح يثير أزمة جديدة وقرار عاجل من تشافي وآخر تطورات انضمام عمر كمال للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 6-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

حرب السوشيال ميديا.. فتوح يلغى متابعة الزمالك.. وشيكابالا يرد

قام أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلغاء متابعة صفحة الفريق عقب رحيله من أبواب الأبيض بقرار من مجلس الإدارة، بعد الأحداث المشاغبة التي فعلها مع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

فقد قام اللاعب أحمد فتوح بإلغاء متابعة نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" ردًا على القرار الذي صدر من مجلس إدارة الأبيض وعرضه للبيع.

كما قام محمود عبد الرازق شيكابالا، بحذف اللاعب من حسابه الشخصي على "انستجرام".

وقد عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه لمناقشة رحيل المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو، عن الفريق الابيض وعقوبة الثلاثي المشاغب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقد عرض مجلس إدارة الزمالك الثلاثي للبيع في بيان رسمي جاء كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح - محمد صبحي - مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

- قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح فيفا.

- عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.

الإصابات تجبر تشافي على تبني استراتيجية غير تقليدية

سلط تقرير صحفي إسباني الضوء على استراتيجية مثيرة يتبعها مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، في اللقاءات الأخيرة، وفقًا لما نُشر في صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وفي ثماني مباريات متتالية، رفض تشافي إجراء خمس تغييرات لصالح الفريق. على سبيل المثال، في مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، قدم تشافي أربع تغييرات فقط، بإدخال بيدري وفيران توريس ورافينيا ولامين يامال إلى الملعب.

على الرغم من حاجة برشلونة لطاقة إضافية، إلا أن تشافي أبقى على بقاء لاعبين محتينين ومهمين كاسادو وأوريول روميو وماركوس ألونسو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

هذه السياسة تم تطبيقها في عدة مباريات، مثل مباراة مايوركا (4 تغييرات)، وإشبيلية (3 تغييرات)، وبورتو (4)، وغرناطة (3)، وأتلتيك بيلباو (4)، وشاختار (4)، وريال مدريد (4) وريال سوسيداد.

واستخدم تشافي الخمس تغييرات فقط في مباريات قليلة مثل قادش وأوساسونا وريال بيتيس وأنتويرب وسيلتا فيجو.

أشارت الصحيفة إلى أن الإصابات التي تعرض لها برشلونة في بداية الموسم قد تكون السبب وراء هذه الاستراتيجية، حيث فقد الفريق لاعبين مهمين مثل دي يونج (8 مباريات)، وليفاندوفسكي (3)، وبيدري (12)، ورافينيا (4) وسيرجي روبيرتو (4)، بالإضافة إلى الغيابات بسبب الإيقاف، مثل جافي (1)، ورافينيا (2) وفيرمين لوبيز (1).

آخر تطورات انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، المنتظر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب بالفعل أبرز المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء في يناير المقبل، لكن حتى اللحظة الحالية لا توجد أي مفاوضات بشكل رسمي مع ناديه فيوتشر.

وأضاف، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنهى الاتفاق مع اللاعب، وحصل على رغبته بالانضمام للمارد الأحمر، لكن لم يتم الحصول على توقيعه كما تردد عبر وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وتابع، أن الأهلي يستعد للدخول في مفاوضات بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء على ضم اللاعب، خلال اجتماعه الأخير مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كيلو باترا الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الخامسة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.